Arriva la App di Emons Audiolibri

ROMA, 4 DIC - Portarsi in giro Fabrizio Gifuni che ci legge il Pasticciaccio. Bruciare di rabbia mentre Alba Rohrwacher legge proprio quella pagina de Il buio oltre la siepe. Morire dal ridere con Bisio e il 'suo' Pennac. Tutto questo ora sarà più facile perché è arrivata la APP di Emons Audiolibri. Indipendente, gratuita e semplice da usare, sarà disponibile dal 6 dicembre su Google Play e Apple Store e il suo arrivo sarà festeggiato l'8 dicembre a Più Libri Più Liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria che si inaugura il 5 dicembre alla Nuvola all'Eur, a Roma. Basterà cercare Emons Audiolibri e scaricare l'App sul telefonino. Gli audiolibri Emons restano disponibili anche in download su www.emonsedizioni.it. Ma Emons diventa App per non abbandonarci mai con "audiolibri quando vuoi, dove vuoi, e soprattutto per sempre". Come? Basterà scaricare gratuitamente l'App Emons Audiolibri, e scegliere un titolo: acquistando una volta, l'audiolibro sarà nostro per sempre.