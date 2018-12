Più Libri, apre Crimi e arriva Yehoshua

ROMA, 4 DIC - S'inaugura con Vito Crimi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Informazione e all'Editoria, la fiera della piccola e media editoria 'Più libri, più liberi' che dal 5 al 9 dicembre torna per il secondo anno alla Nuvola all'Eur. In chiusura l'atteso incontro, il 5 dicembre, con il grande scrittore israeliano Abraham Yehoshua, in dialogo con Leonetta Bentivoglio, e il suo 'Il tunnel' (Einaudi). E nel pomeriggio è prevista anche la presenza del ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, protagonista di un incontro con Paolo Conti sul tema 'Lettura: primo motore della cultura'. Dedicata a 'Per un nuovo umanesimo. Una risposta agli egoismi del nostro tempo', la fiera vedrà gli interventi dei presidenti Annamaria Malato, di Più libri più liberi, Ricardo Franco Levi, di Associazione Italiana Editori-AIE e di Luca Bergamo, vicesindaco con delega alla crescita culturale di Roma Capitale e Massimiliano Smeriglio, vicepresidente e assessore formazione Regione Lazio.