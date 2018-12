Icarus Falls, esce nuovo album di Zayn

ROMA, 4 DIC - Dopo aver pubblicato il singolo "No Candle No Light" feat. Nicki Minaj, Zayn annuncia l'uscita del suo nuovo album per Rca Records, "Icarus Falls", per il 14 dicembre in digitale e per il 21 dicembre in fisico (già disponibile il pre-order). "Icarus Falls" contiene 27 brani, tra cui "Let Me", "Entertainer" e "Sour Diesel" lanciati nel corso dell'estate nonché i più recenti "Fingers" e "Rainberry" e ovviamente l'attuale singolo "No Candle No Light" feat. Nicki Minaj. "Icarus Falls" è il seguito di "Mind of Mine" del 2016 che, accolto con grande favore dalla critica, è salito al #1 della classifica di vendita degli album sia in UK che in US nella prima settimana di uscita. Il singolo "Pillowtalk", doppio platino in Italia, aveva raggiunto il #1 della chart in ben 68 Paesi: Zayn è diventato così il primo artista maschile inglese a raggiungere il #1 nel Regno Unito e negli Stati Uniti con un singolo d'esordio, motivo in più per considerare uno degli artisti più importanti della sua generazione.