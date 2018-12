Natale a 5 stelle, politica in farsa

ROMA, 4 DIC - Arriva il 7 dicembre, solo su Netflix (questa è la vera novità), Natale a 5 stelle, il primo cinepanettone che potranno vedere i 160 paesi utenti della piattaforma streaming. Un film, il primo dei Vanzina senza Carlo, firmato da Marco Risi e contaminato dalla politica italiana di oggi. E questo con tanto di nomi (si sentono quelli di Renzi, Salvini e Di Maio) e due dei protagonisti che non nascondono troppo di essere Giuseppe Conte e Maria Elena Boschi. E anche se siamo in piena farsa, questi politici appaiono piuttosto imbranati e con curricula impresentabili. Alla vigilia di Natale una delegazione politica italiana, guidata dal premier Franco Rispoli (Massimo Ghini), va in visita in Ungheria con l'addetto stampa tuttofare Walter Bianchini (Ricky Memphis), eletto a Guidonia con solo 127 voti digitali. Il primo ministro italiano intende passare, di nascosto, un weekend d'amore e sesso con Giulia Rossi (Martina Stella), deputata del Pd di area Renzi, bellissima, giovane, con evidente accento toscano.