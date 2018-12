A Spoleto festival cinema Pianeta donna

SPOLETO (PERUGIA), 5 DIC - Si intitola "Spoleto film festival. Primo piano: pianeta donna. Dalle donne della storia alle donne nella storia del cinema", la rassegna cinematografica 'competitiva' che si terrà a Spoleto e in altri centri umbri dal 10 al 15 dicembre. Lo ha annunciato il direttore artistico Franco Mariotti. "Pianeta donna" è organizzato dall'associazione culturale AmaRcorD in collaborazione con assessorato alla Cultura del Comune di Spoleto, Centro sperimentale di cinematografia e Cineteca nazionale, Centro studi cinematografici e con il contributo del Ministero per le Attività culturali. Il Festival competitivo vedrà in concorso diverse opere prime e non, firmate da autrici italiane con particolare riguardo agli esordi cinematografici e sarà inaugurato il 10 dicembre (alle 21.30) al cinema sala Frau con il film Saremo giovani e bellissimi, alla presenza della regista Letizia Lamartire e della protagonista Barbora Bobulova.