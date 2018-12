A teatro Maglietta, Lojodice, De Sio

ROMA, 5 DIC - Gli ''Amati enigmi'' di Licia Maglietta e Clotilde Marghieri e il trio Umberto Orsini-Massimo Popolizio-Giuliana Lojodice in ''Copenaghen'' di Michael Frayn, tutti a Roma; Massimo Venturiello in ''Misura per Misura'' da Shakespeare a Firenze e il ''donchisci@tte'' di Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi a Torino; ''Musicanti'', il musical sulle note di Pino Daniele, e ''Le signorine'' Isa Danieli e Giuliana De Sio, tutti a Napoli: sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end.