Antonella Biscardi fra passato-presente

(ANSA), ROMA, 4 DIC - "Ogni racconto è un pezzo di vita vissuta in prima persona, da qualcuno accanto a me o creato dalla fantasia...". Comincia con questa riflessione il viaggio introspettivo di Antonella Biscardi in PEZZI DI NOI (Morrone editore, pp. 156 PAGINE, 16 euro) fatto di episodi, personaggi, fantasie (poco) vissute. E' vera una cosa: quello che siamo è il frutto di quello che siamo stati, ma è anche la conseguenza di quanto abbiamo seminato. "Ogni racconto è un pezzo di vita vissuta in prima persona da qualcuno accanto a me o creato dalla fantasia", scrive la Biscardi, che rende 'Pezzi di noi' un viaggio nelle emozioni personali e professionali. Il libro è un invito a fare un grande respiro, a rallentare, in modo da assaporare il vero gusto della vita, nel tentativo di carpirle il meglio, come fare una passeggiata in bicicletta, magari in una bella giornata di sole, guardando il mondo che ci gira intorno.