'Musicanti' con brani di Pino Daniele

NAPOLI, 5 DIC - Manca poco al debutto di 'Musicanti', il musical con le canzoni di Pino Daniele. Il debutto nazionale è in programma, a Napoli, il prossimo weekend: si inizia venerdì 7 dicembre alle 21 cui seguono gli appuntamenti di sabato 8 dicembre, sempre alle 21 e domenica 9 alle 18, nel Teatro Palapartenope. Dal patrimonio delle canzoni dell'artista partenopeo, scomparso nel gennaio 2015, sono state scelte, tra le altre, le storiche "Na Tazzulella 'e cafè", "A me me piace 'o blues", "I say I sto 'ccà"," Napule è", "Viento", "Yes I know my way", "Je so pazzo", "Cammina cammina", "Lazzari felici", "Musica musica", "Tutta n'ata storia", "Quanno chiove" e alcune canzoni tratte dal repertorio successivo, come "Che soddisfazione" e "Anima". Le canzoni si mescolano con la drammaturgia e la tradizione partenopea: gli attori e i danzatori si muoveranno all'interno di una scenografia sviluppata su quattro piani e con movimenti coreografici studiati per accompagnare il racconto e la musica.