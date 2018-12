T-Rex Stan in Stazione Centrale a Milano

MILANO, 5 DIC - E' apparso a Milano, nell'atrio ex-biglietteria della Stazione Centrale, il Tyrannosaurus Rex più grande al mondo, in occasione dell'uscita del documentario Dinosaurs, secondo appuntamento della stagione de "L'Arte al Cinema" distribuita nei migliori cinema italiani da Magnitudo con Chili dal 10 al 12 dicembre. Il dinosauro Stan - spiegano gli organizzatori - accoglierà i viaggiatori in partenza e in arrivo alla Stazione Centrale e tutti i milanesi che potranno scattare foto e fare selfie, ammirando l'incredibile scheletro e lasciandosi trasportare in un vero e proprio viaggio nella preistoria. Stan infatti è l'esemplare più grande e completo di Tyrannosaurus Rex maschio adulto esistente al mondo: alto quasi cinque metri e lungo 12, per un peso, in vita, di sei tonnellate.