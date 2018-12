Telethon-Rai, da Clerici ad Amadeus

ROMA, 5 DIC - Fino al 31 dicembre sarà possibile donare chiamando da rete fissa o inviando un sms al numero solidale 45510. Sono ormai ventinove gli anni di collaborazione che uniscono Telethon e la Rai, impegno condiviso per sostenere e finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare. Quest'anno la maratona vedrà l'assenza di un importante testimionial Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso marzo. Il servizio pubblico risponde all'appello della Fondazione intitolato: 'E tu come sarai #presente?'. Si parte il 15/12 con Antonella Clerici che condurrà in prima serata su Rai1 "Festa di Natale" in cui si alterneranno momenti musicali ad altri dedicati alle storie di pazienti e ricercatori. Tra gli ospiti Luca Zingaretti, Gigi D'Alessio, Flavio Insinna, Vincenzo Salemme. Conduttori Rai saranno coinvolti nella lettura delle Buone notizie: Marco Liorni, Mara Venier, Milly Carlucci, Amadeus A chiudere la maratona tv il 22 dicembre, invece, sarà Amadeus con una puntata dei Soliti ignoti - Speciale Telethon.