Kevin Hart condurrà gli Oscar 2019

NEW YORK, 5 DIC - Kevin Hart sarà il presentatore della prossima edizione degli Oscar. Lo ha annunciato la stessa Academy. Hart, 39 anni, è un comico e attore afro-americano noto per film, tra gli altri, come 'Capitan Mutanda', 'The Upside', 'Jumanji - Benvenuti nella giungla', 'La scuola serale'. "Sono così felice che finalmente è arrivato per me il giorno di presentare gli Oscar", ha scritto l'attore su Twitter. Con la scelta di un presentatore di colore, l'Academy spera di scrollarsi di dosso le accuse di 'OscarsSoWhite' (Oscar troppo bianchi) e anche di rifarsi dopo il calo degli ascolti dell'ultima edizione, seguita da poco più di 26 milioni di spettatori contro i 32 milioni del 2017. La 91/a edizione degli Oscar si terrà il 24 febbraio a Los Angeles.