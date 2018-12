Schmidt, Uffizi 2018 oltre i 4 mln

ROMA, 5 DIC - "Nel 2018 le Gallerie degli Uffizi superano, per la prima volta, i 4 milioni complessivi di visitatori". Lo ha detto il direttore del museo Eike Schmidt durante un incontro nella sede dell'Associazione Stampa Estera a Roma. "Vorrei sottolineare in particolare l'ottimo risultato del giardino di Boboli, quest'anno ben oltre il milione di visitatori - ha aggiunto - e soprattutto, per Palazzo Pitti l'aumento più rilevante, più del 25% di visitatori rispetto al 2017. Abbiamo alzato la media di Palazzo Pitti dai circa 400 mila visitatori di qualche anno fa ad oltre 700 mila. E questo perché abbiamo cercato di accendere l'interesse organizzandovi mostre e concerti inclusi nel biglietto, valorizzandone le gallerie, penso al museo della moda e del costume, riaprendone spazi chiusi da decenni. E' stato un lavoro doveroso, perché Palazzo Pitti trabocca di tesori: non solo i suoi celebri Raffaello, ma tantissima arte di tanti paesi diversi e una gamma quasi infinita di sculture e oggetti preziosi".