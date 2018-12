Identificato il vero Rick di Casablanca

NEW YORK, 5 DIC - Il Rick Blaine di Casablanca è veramente esistito: il protagonista del leggendario film con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman è basato sulla vita di Billy Rose, impresario teatrale e proprietario di night a New York prima dello scoppio della II Guerra Mondiale la cui ruvidezza esteriore era accompagnata da una profonda preoccupazione per i profughi ebrei in fuga dal nazismo. "Rose è stato il vero Rick Blaine. Il suo Casa Manana fu il vero Cafè Americain", scrive sulla rivista ebraica "Forward" Mark Cohen, il suo biografo e l'autore di "Not Bad for Delancey Street: The Rise of Billy Rose". Che Casablanca fosse ispirata a fatti storici è noto. Finora, però, nessuno aveva mai dato un nome al vero Rick. Secondo Cohen, Rose (vero nome Samuel Wolf Rosenberg, figlio di poveri immigrati ebrei) era nella testa di Murray Burnett e Joan Alison quando scrissero "Everybody Comes to Rick's", la piece teatrale del 1940 mai andata in scena che riuscirono però a piazzare a Hollywood. Il film è di un anno dopo.