San Michele e la lotta tra bene e male

NAPOLI, 5 DIC - L'eterna lotta tra il bene e il male, interpretata da Luca Marconi nel ruolo del Principe delle milizie celesti, San Michele Arcangelo, e da Luca Gaudiano nel tronfio ritratto dell'Angelo ribelle, Lucifero, è il tema centrale della 'prima' dell'opera musicale 'San Michele, l'Angelo dell'Apocalisse', prodotta da Arilu di Aristotele Aebli, in scena a Napoli, con scopo di beneficenza per 'In nome di Concetta' onlus', venerdì 7 dicembre, alle 20:30 nella scenografia della Basilica di San Lorenzo Maggiore in Piazza San Gaetano. La regia è di Andrea Palotto, le musiche del maestro Simone Martino, libretto e testi di Simone Martino e Lorenzo Cioce, guida spirituale di padre Gaetano Saracino. Spiega padre Angelo Palumbo, guardiano e responsabile del Complesso Monumentale: "L'opera si inserisce nel filone della solidarietà che ci vede impegnati, senza fini di lucro, con diverse iniziative nell'anno, principalmente con raccolta fondi per la ricerca contro il tumore".