Eredi Mercadante donano suo pianoforte

NAPOLI, 6 DIC - Gli eredi di Saverio Mercadante doneranno il pianoforte da camera restaurato del maestro al conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Si tratta dello strumento che il Maestro usava a volte di notte, preso dall' impeto del suo genio, per correggere alcune partiture, e anche per suonare i nuovi brani al cospetto della sua amata Sofia. Alla cerimonia, in programma alle 10, durante la quale verrà presentato lo strumento, prenderanno parte, Carmine Santaniello (direttore del Conservatorio di San Pietro a Majella), Francesco Emilio Borrelli (consigliere regionale e membro della commissione cultura), Pasquale Scialò (compositore e musicologo, insegna Pedagogia della Musica presso il Conservatorio 'G. Martucci' di Salerno), Carlo Mormile (pianista e compositore. Maestro presso il conservatorio di San Pietro a Majella) e Francesco Rodriguez (erede Saverio Mercadante). L'11 dicembre, infine, è in programma un concerto nell'ambito di una giornata dedicata al Maestro Mercadante. (ANSA).