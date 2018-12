Natale Auditorium da Argerich a Piovani

ROMA, 6 DIC - Il racconto tra palcoscenico e vita di Lina Sastri, Appunti di viaggio; il concerto di Martha Argerich con Mischa Maisky e Antonio Pappano, il 'Rendez Vous with Marlene' di Ute Lemper, I Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti, Roma e la romanità protagonisti con Tosca (in uno spettacolo dedicato a Gabriella Ferri) e Luca Barbarossa, che proporrà diversi eventi anche nel cartellone 2019. E ancora, fra gli altri, Max Gazzè con La favola di Adamo ed Eva - 20/o anniversario, Sergio Cammariere, Irene Grandi, Giovanni Allevi, il festival e la mostra dedicati al Gospel, Richard Galliano, il viaggio fra le canzoni di Mogol e Battisti, Lisa Gerrard, La musica popolare di Ambrogio Sparagna e La Chiarastella. Sono solo alcuni delle decine di appuntamenti per Natale Auditorium 2018, all'Auditorium Parco della Musica dall'8 dicembre al 6 gennaio. "La nostra è una fabbrica di cultura artigianale. In ogni prodotto mettiamo anima, vita e cuore" dice José R. Dosal, amministratore delegato di Musica per Roma.