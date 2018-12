Lansdale, rapporti umani sale scrittura

ROMA, 6 DIC - Autore di oltre quaranta romanzi e centinaia di racconti, tra cui la fortunata serie di Hap e Leonard, di cui uscirà nel 2019 una nuova avventura più thriller, Joe Lansdale, lo "Stephen King del Texas Orientale", è adesso anche il protagonista di un ritratto speciale, frutto delle conversazioni con un amico e traduttore, Seba Pezzani. "I libri e le biblioteche mi piacciono, però se resti chiuso nella torre d'avorio finisci per perdere di vista i rapporti umani che sono il sale della scrittura" dice all'ANSA Lansdale, oggi a 'Più libri più liberi' per l'attesa presentazione di 'Joe Lansdale. In fondo è una palude' pubblicato da Perrone editore con la prefazione di Luca Crovi. "Sono nato contadino e resto contadino" dice lo scrittore, 67 anni, che ha mantenuto una forte relazione con l'ambiente da cui proviene. In questo viaggio nella sua terra e nella sua storia afferma che "Trump fa rimpiangere Nixon" e per il futuro degli Stati Uniti vorrebbe "Michelle for President".