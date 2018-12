Emis Killa in tour dal 9/12 con 5 tappe

ROMA, 6 DIC - Da domenica 9 dicembre Emis Killa torna dal vivo in cinque date nei club più importanti d'Italia. Il rapper multiplatino torna sul palco dopo le due anteprime live di Roma e Milano, due spettacoli sold out dove il pubblico ha potuto ascoltare per la prima volta i brani di "Supereroe" (Carosello Records), l'ultimo album di Emis Killa certificato disco d'oro. Il tour, presentato da Vivo Concerti, toccherà la seguenti tappe: 9 dicembre (Milano Fabrique); 12 dicembre (Roma Atlantico); 13 dicembre (Firenze Viper); 14 dicembre (Bologna Estragon); 16 dicembre (Torino Hiroshima - SOLD OUT-). Special guest delle date di Milano e Roma amici e colleghi di Emis Killa: a Milano Achille Lauro e Boss Doms, Jake La Furia e Vegas Jones, a Roma Gemitaiz, Carl Brave, Achille Lauro e Boss Doms e Vegas Jones.