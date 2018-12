A Terni mostra Grandi maestri '300-'500

TERNI, 6 DIC - Celebrare la presenza nell'Umbria meridionale di artisti di spicco che, a servizio di importanti committenti dell'epoca, hanno lavorato nel solco tracciato dai grandi autori; partecipare alla ricorrenza del centenario del museo per "eccellenza" della regione: è con questo duplice obiettivo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha allestito nella propria sede di palazzo Montani Leoni - con la collaborazione della Galleria nazionale dell'Umbria - la mostra dal titolo 'Presenze artistiche in Umbria. I grandi Maestri attivi tra il 300 e il 500 e la Galleria di Carta'. Il Perugino e il Pinturicchio, Benozzo Gozzoli e il Maestro della Dormitio Virginis, ma anche Federico Barocci, Mattia Preti e Jean Baptiste Wicar sono solo alcuni dei nomi che spiccano nell'elenco degli autori delle opere esposte (alcune per la prima volta in assoluto) in un doppio allestimento che sarà visitabile al pubblico dal 7 dicembre al 24 febbraio 2019, ogni venerdì, sabato e domenica.