Mostra foto 'La persistenza della luce'

RAVENNA, 7 DIC - Appuntamento con la fotografia d'autore a Ravenna: dal 9 dicembre al 6 gennaio lo spazio espositivo PR2 ospita la mostra 'La persistenza della luce', dedicata all'artista romagnolo Mario Beltrambini e curata dal giornalista e critico Denis Curti. Realizzato dall'assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Ravenna e dall'associazione Savignano Immagini, promotrice del 'Si Fest', l'evento racconta, attraverso visioni quasi oniriche perché prive di riferimenti geografici, i paesaggi della pianura padana romagnola. Beltrambini, nato nel '53 a Santarcangelo (Rimini) e attivo nel mondo della fotografia da oltre trent'anni, usa un mezzo tecnico apparentemente desueto come il foro stenopeico che, per la tecnica utilizzata, si pone agli esordi della fotografia moderna. Oggi, nel mondo della 'fast photography', l'autore presenta un lavoro 'slow' protratto per oltre un ventennio: si compone di 22 foto di grande e medio formato, la cui realizzazione ha richiesto in fase di scatto dei lunghi tempi di posa.