Debutto boom al Sacher per film Moretti

ROMA, 7 DIC - Ottima partenza per il nuovo film di Nanni Moretti, Santiago, Italia, che il 6 dicembre, nel giorno dell'uscita in sala, ha ottenuto una strepitosa media copia, la seconda dell'intero box office italiano (572 euro per oltre 14.000 euro d'incasso). Eccezionale il risultato del cinema Nuovo Sacher di Roma in cui il film, nella sola giornata d'esordio, ha incassato ben 5.247 euro (735 presenze). La monosala romana storicamente dedicata al cinema di qualità batte così la concorrenza dei grandi multiplex, vincendo nettamente la palma per il maggior incasso sul territorio nazionale. Alessandro Giacobbe, managing director di Academy Two, la distribuzione italiana del film, commenta: "L'ottimo risultato di Santiago, Italia nel suo primo giorno di programmazione, con una media copia seconda solo al blockbuster Bohemian Rhapsody, dimostra come il pubblico sia attento e trovi ancora la sua ideale collocazione nelle sale di città, fondamentale luogo di aggregazione sociale in presenza di un cinema di qualità".