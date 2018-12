La tappa siciliana dei Take 6

Tre decenni per raccontare mediante l'espressione della voce, gospel, soul, jazz, contemporanea, oltre alle tante ospitate in album portanti di James Taylor, Stevie Wonder, Ray Charles, Al Jarreau, Ella Fitzgerald.

La gemma delle collaborazioni rimane quella con Quincy Jones, relativa a due album di rara bellezza,"Back on the Block e Q'S Jook Joint", perfetto equilibrio tecnico-armonico tra composizione, arrangiamento e scansione vocale.

I Take 6, nella loro monumentale carriera hanno vinto sette Grammy, cinque Doves (riconoscimenti ottenuti per la sezione gospel), miglior gruppo vocale jazz nel Reader's and Critic's Poll di Downbeat's Prestigious.

Tanta ricchezza sarà elargita alle platee di Catania sabato 15 Dicembre Teatro ABC e Palermo Teatro Golden, domenica 16 dicembre, nell'ambito delle rassegne Catania Jazz, Nomos Jazz.