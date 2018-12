Riparte 1M Next, il contest del 1 Maggio

ROMA, 10 DIC - Riparte 1M NEXT, il contest ideato e prodotto da iCompany, società organizzatrice del concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil. Obiettivo, selezionare 3 artisti emergenti da far esibire in diretta tv durante il concertone 2019. Vincitori delle precedenti quattro edizioni di 1M NEXT sono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017), La Municipàl (2018). Per iscriversi è sufficiente compilare il form online disponibile su www.1mnext.it, da lunedì 10 dicembre e fino alla mezzanotte di venerdì 22 febbraio 2019. Possono partecipare tutti gli artisti che non abbiano già sottoscritto contratti di management in esclusiva con primarie agenzie di settore. Sono ammessi tutti i generi musicali, ma non sono ammesse 'cover'. L'iscrizione è completamente gratuita. 1M NEXT è sostenuto da Siae e Nuovo Imaie e realizzato con la partnership di Rockol e Doc Live.