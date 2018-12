Mostre, 100mila visitatori per Abramovic

FIRENZE, 10 DIC - Ha superato i 100 mila visitatori 'The Cleaner', la retrospettiva su Marina Abramovic in corso fino al 20 gennaio a Palazzo Strozzi a Firenze. La mostra, ricorda una nota, riunisce oltre 100 opere dell'artista, offrendo una panoramica sui lavori più famosi della sua carriera, dagli anni Sessanta agli anni Duemila, attraverso video, fotografie, dipinti, oggetti, installazioni e la riesecuzione dal vivo di sue celebri performance da parte di un gruppo di performer specificatamente selezionati e formati in occasione della mostra. La mostra trova infatti una sua fondamentale caratteristica nelle 're-performance', che si alterneranno ogni giorno all'interno dell'esposizione. La mostra è organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi.