Carreras a concerto Natale frati Assisi

ASSISI (PERUGIA), 10 DIC - Il tenore Josè Carreras sarà protagonista del tradizionale concerto di Natale del Sacro Convento di Assisi, nella Basilica Superiore di San Francesco. Verrà registrato il 15 dicembre alle 11 e trasmesso in Eurovisione il 25 dicembre su Rai1 dopo la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco. Il concerto sarà diretto dal maestro David Giménez e ad accompagnare il tenore spagnolo, che interpreterà canti della tradizione natalizia, ci sarà l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai, il coro di voci bianche "I piccoli musici" diretto dal maestro Mario Mora e quello maschile "Coenobium Vocale" diretto da Maria Dal Bianco. Lo ha reso noto il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, sottolineando "la gratitudine verso la Rai e l'importanza del messaggio spirituale che ogni anno parte da Assisi per raggiungere le case di milioni di italiani".