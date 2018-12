Saccomanni presidente Filarmonica Scala

MILANO, 10 DIC - Al prossimo cda, il presidente di Unicredit, Fabrizio Saccomanni, diventerà presidente della Filarmonica della Scala. Lo ha annunciato lui stesso alla presentazione del 'Concerto d'inverno', che gli strumentisti dell'ensemble terranno il 17 dicembre all'Auditorium Testori nella sede della Regione Lombardia. E che vuole diventare una nuova tradizione dell'ensemble (come è già il concerto in piazza Duomo di giugno) per allargare il proprio pubblico. Saccomanni sostituirà Jean Pierre Mustier, ad di Unicredit. Non si tratta di un cambio che prelude a un disimpegno dell'istituto bancario nei confronti della Filarmonica di cui è main partner dal 2003. Anzi, la convenzione in scadenza nel 2019 sta per essere rinnovata in anticipo sui tempi. Il concerto, presentato con il presidente della Lombardia Attilio Fontana, sarà a ingresso gratuito previa registrazione e fino all'esaurimento dei posti disponibili. Si potrà vedere ed ascoltare grazie a un maxischermo però anche in piazza Città di Lombardia.