Bocelli porta il coro di Haiti a NY

ROMA, 10 DIC - Sarà un Natale speciale per i coristi di 'Voices of Haiti' a New York: i talentuosi giovani haitiani, protagonisti del progetto musicale ideato da Andrea Bocelli Foundation e da Fondation St Luc Haiti, canteranno accanto al tenore al Madison Square Garden il 12 e 13 dicembre. E' passato un anno dall'ultimo viaggio fuori dal loro Paese e in questo periodo hanno continuato a lavorare duramente. Ogni sabato si sono ritrovati nella sala prove, condividendo nuovi obiettivi come la partecipazione al nuovo cd 'Sì' di Bocelli. Le 'voci di Haiti', dirette dal maestro Malcolm J. Merriweather, hanno già all'attivo alcune importanti esibizioni internazionali, dalle Nazioni Unite al Teatro del Silenzio, dal Lincoln Center Global Exchange all'udienza generale con Papa Francesco. Il coro è composto da 60 bambini haitiani tra i 9 e i 15 anni, provenienti dalle aree più vulnerabili di Port-au-Prince. Tra loro, molti vivono in Cité Soleil, la baraccopoli più grande della capitale.