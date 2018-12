Arbore, musica napoletana per i giovani

MILANO, 10 DIC - "Qui c'è la Napoli che si aspettano fino a Bergamo, quella del sole, delle ceramiche, delle cartoline. Girando trovo gente entusiasta del Nord che si sta godendo la città, finalmente come se l'aspettava". Lo ha detto Renzo Arbore presentando il programma 'Guarda... stupisci', che lo riporta in televisione per due serate il 12 e 19 dicembre su Rai2. Il sottotitolo 'Modesta e scombiccherata lezione sulla canzone umoristica napoletana' delinea la natura dello spettacolo che si svolge in una fantasiosa aula universitaria, intitolata a Totò, dove Arbore dà lezioni ai giovani sulla musica napoletana con vari ospiti. Accanto a lui Andrea Delogu e Nino Frassica, che canta anche la canzone a cui si ispira il titolo, 'Agata'. "Mi piace pensare di essere il terzo Nino a farlo - ha scherzato - dopo Taranto e Ferrer".