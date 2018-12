Boldi e De Sica, di nuovo insieme

ROMA, 10 DIC - Passano gli anni, ma il cinepanettone, quello doc con Massimo Boldi e Christian De Sica, non muore. E così i due attori, dopo 12 anni e 23 cinepanettoni all'attivo, tornano insieme in Amici come prima, diretto dallo stesso De Sica (con l'aiuto alla regia del figlio Brando), in sala con Medusa dal 19 dicembre in più di 500 copie. Invecchiati, senza più amanti nell'armadio, Boldi e De Sica mettono mano al loro repertorio per un cinepanettone doc con qualche parolaccia, tanti ammiccamenti, ma anche con qualche inevitabile malinconia vista la storia con due protagonisti al tramonto. "E' una commedia più slapstick rispetto ai cinepanettoni tradizionali: io allora facevo lo sciupafemmine, qui invece sono un disperato. Una storia a tutto tondo dove ci sono anche melanconia e tenerezze", dice De Sica che ci tiene a dire che con Boldi non c'è mai stato un vero litigio. "Siamo stati lontani professionalmente 12 anni, ma siamo sempre rimasti amici - conferma Boldi -. Non abbiamo mai litigato".