A Treviso Poetic Boom Boom

TREVISO, 10 NOV - In un'epoca dominata dal digitale, la mostra "Poetic Boom Boom", legata al progetto "Imago Mundi-Luciano Benetton Collection", in programma a Treviso dal 13 dicembre al 7 aprile prossimo, invita a seguire il percorso sovversivo della poesia visiva che, nelle parole di Sarenco, è "anarchica e rivoluzionaria". Curata da Mattia Solari, l'esposizione, alle Gallerie delle Prigioni, è strettamente legata alla collezione Imago Mundi Visual Poetry in Europe, composta da 210 lavori. La mostra presenta una selezione di 44 opere realizzate tra gli anni Sessanta e i giorni nostri con tecniche come stampa, fotografia, scultura, installazioni, video e performance. (ANSA).