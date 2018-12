La Favorita, 14 nomination ai Critics (2)

NEW YORK, 10 DIC - I premi della critica sono considerati spesso un precursore degli Oscar: l'anno scorso quello per il miglior film andò a "La Forma dell'Acqua" come miglior film e miglior regista con altri premi a Frances McDormand, Gary Oldman, Allison Janney e Sam Rockwell. Per il cinema ha fatto man bassa di nomination "La Favorita", mentre "The Americans," "Escape at Dannemora" e "L'assassinio di Gianni Versace: American Crime Story", sono risultati i programmi televisivi più candidati. "La Favorita" di Yorgos Lanthimos ha ricevuto ben 14 nomination, compreso il miglior film e le candidature di Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz, miglior regista e sceneggiatura. Segue a ruota Black Panther con 12 nominations e poi "First Man" (10) e "Mary Poppins Returns," "A Star Is Born" e "Vice" ciascuno con nove candidature.