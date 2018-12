Arriva il fenomeno tv Carcereiros

ROMA, 10 DIC - "Moderna, innovativa: molto più di un crudo thriller televisivo", l'ha definito Variety. Dall'11 dicembre arriva su Sky Atlantic il nuovo fenomeno televisivo brasiliano Carcereiros - Dietro le sbarre, un prison-drama in 15 puntate prodotte da Globo (già dietro al successo di Under Pressure - Pronto Soccorso) sulla dura realtà delle carceri brasiliane e le difficoltà quotidiane che rischiano di distruggere le vite, non solo dei detenuti, ma anche delle guardie carcerarie. Carcereiros - Dietro le sbarre, dall'11 dicembre su Sky Atlantic alle 22.15, sarà disponibile anche su Sky On Demand. Vincitore del Grand Jury's Full Episodes Prize ai MIP Drama Screenings 2017 di Cannes, e già confermato per una seconda stagione, il prison-drama è stato interamente girato all'interno di un vero penitenziario - il Votorantim Women's Penitentiary, nei mesi precedenti alla sua inaugurazione - e testimonia le drammatiche storie personali delle guardie carcerarie