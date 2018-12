Leonardo: centinaia di eventi in Francia

PARIGI, 11 DIC - "Un passato luminoso può servirci da trampolino per affrontare il presente": lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, presentando a Parigi l'anno di celebrazioni in Francia per i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci. Intitolata 'Viva Leonardo da Vinci! 2019' - 500 ans de Renaissance(s)', la rassegna si terrà nella regione del Centre-Val de Loire, dove il genio toscano si trasferì nell'ultima parte della sua vita, invitato dal Re di Francia Francesco I/o, e che sarà segnata da oltre 500 eventi culturali con grandi tematiche: patrimonio, arte contemporanea, arte e letteratura, musica, giardini, scienza e rivoluzioni tecnologiche, architettura, artigianato o gastronomia. "La storia del Rinascimento - ha aggiunto Le Drian - è anche la storia del posto della Francia in Europa. La storia di un formidabile turbinio che porterà a successi eclatanti".