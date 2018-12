Bouchet apre Spoleto film festival

SPOLETO (PERUGIA), 11 DIC - È stata Barbara Bouchet, madrina della manifestazione, ad aprire lo "Spoleto film festival. Primo piano: pianeta donna", la rassegna cinematografica competitiva che si tiene a Spoleto e in altre località umbre dal 10 al 15 dicembre. Il via ufficiale alla manifestazione è stato dato con l'inaugurazione della mostra fotografica su Anna Magnani. Il Festival competitivo vede in concorso diverse opere prime e non, di lungometraggio e di cortometraggio, firmate da autrici italiane con particolare riguardo agli esordi. Il festival vivrà i suoi momenti clou a Spoleto, ma sarà ospitato in diverse realtà umbre con proiezioni ed eventi speciali. A giudicare le opere in concorso un gruppo di esperti, che assegnerà i premi per la migliore regia, migliore sceneggiatrice, migliore attrice, migliore produttrice e migliore cortometraggio. Verrà inoltre assegnato un premio speciale ad un'attrice icona del cinema italiano nel mondo.