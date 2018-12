Lillo&Greg, umorismo nostro superpotere

ROMA, 11 DIC - ''Il nostro superpotere? L'umorismo, far ridere la gente. Soprattutto dopo un passato da nerd come il nostro''. Parola di Lillo e Greg, alias l'Uomo elastico (nel senso che lancia gli elastici) e l'Uomo bradipo (con tutto quel che ne consegue), in arrivo al Teatro Olimpico di Roma dal 18/12 al 6/1 con Gagmen - I Fantastici sketch. In scena, con la coregia di Claudio Piccolotto, una galleria di nuovi personaggi e storici cult della coppia, tratti dal loro repertorio teatrale ma anche di radio e tv, come la rubrica Che, l'hai visto? e Normal man. ''Siamo cresciuti nell'epoca d'oro degli sketch - dicono - tra Franca Valeri, Selce e Luttazzi, Bice Valori e Paolo Panelli, Cochi e Renato. Lo spettacolo è la disamina dell'essere umano che si arrampica sugli specchi per arrivare a mete irraggiungibili''. Nel cast, Valeria Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini. Speciale Capodanno con concerto della storica band Latte e i suoi derivati. ''Stiamo pensando - ride Lillo - anche a un mio streep tease''