Ramazzotti, 14 nuovi date in Europa

ROMA, 11 DIC - Dopo l'annuncio di 60 show e delle date in Nord e Sud America con cui Eros Ramazzotti toccherà città come New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Toronto, Mexico City, Buenos Aires, Rio De Janeiro, San Paolo, Santiago del Cile e molte altre, si aggiungono 14 nuovi appuntamenti in Europa per il Vita ce n'è World Tour che ha già registrato vendite per oltre 200 mila biglietti sui primi concerti europei e il sold out della data di debutto a Monaco di Baviera del 17 febbraio che è raddoppiata. A seguito di un primo assaggio nel continente all'inizio del 2019 e dopo la parentesi di concerti nelle Americhe, il tour mondiale dell'artista italiano tornerà in Europa nei mesi di luglio e agosto con altre date in Francia, Italia, Spagna, Austria e Croazia per arrivare l'11, il 12 e il 14 settembre all'Arena di Verona e il 3, 4, 6 agosto al Teatro Antico di Taormina con tre speciali appuntamenti.