Prada, dobbiamo difendere diritti umani

MILANO, 11 DIC - "Penso che tutti noi che lavoriamo nella moda dobbiamo assumerci la responsabilità di difendere la libertà e i diritti umani, che in questo momento sono in pericolo". Lo ha detto Miuccia Prada alla Royal Albert Hall di Londra, dove ieri sera ha ricevuto l'Outstanding Achievement Award, presentato da British Fashion Council, per il suo contributo all'industria mondiale della moda. Miuccia Prada ha ricevuto il premio dall'attrice Uma Thurman e dal regista Steve McQueen. Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino, è stato invece premiato come Designer dell'anno.