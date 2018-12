La stilista Yiging Yin lascia Poiret

ROMA, 11 DIC - Poiret annuncia, dopo appena sei mesi di collaborazione, la fine del suo rapporto con la sua direttrice creativa, la designer cinese Yiqing Yin. La maison che appartiene al gruppo Shinsegae e l'amministratore delegato Anne Chapelle ringraziano in uno scarno comunicato la stilista per il suo apporto al rilancio della storica maison, tornata a sfilare a Parigi solo nel marzo 2018, appena sei mesi fa. Ma in verità tutti attendono di apprendere se e da chi la designer sarà sostituita, dal momento che è in ballo la sorte non di una griffe qualsiasi, ma della maison fondata nel 1903 a Parigi da Paul Poiret, il sarto che liberò le donne dalla costrizione del busto, facendo sognare tutta la Belle Époque. Il marchio Poiret era tornato sotto i riflettori dopo quasi un secolo d'inattività. Nel 2015 era stato rilevato dal gruppo sud-coreano Shinsengae International. La businesswoman belga Anna Chapelle (già a capo di Haider Hackemann) ricopre il ruolo di ad, mentre Yiqing Yin si occupava dell'ufficio stile.