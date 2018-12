Le Vibrazioni, a marzo al Forum Assago

ROMA, 11 DIC - L'appuntamento è per il 26 marzo 2019: Le Vibrazioni si esibiranno per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago per celebrare i 20 anni di carriera. Sarà una festa della musica rock, prodotta da 432 srl, che vedrà la presenza sul palco di tanti amici artisti che hanno condiviso con Le Vibrazioni il loro lungo percorso. Nell'attesa del debutto sul palco del Forum, a febbraio la band si esibirà in alcuni dei più prestigiosi club internazionali nel Così Sbagliato - European Tour. Queste tutte le date del tour europeo: 5 febbraio - Madrid @ Cafè Berlin; 6 febbraio - Barcellona @ Razzmatazz; 8 febbraio - Parigi @ La Boule Noire; 9 febbraio - Bruxelles @ VK; 10 febbraio - Liverpool @ Invisible Wind Factory; 11 febbraio - Dublino @ Whelan's; 12 febbraio - Londra @ 02 Academy Islington; 14 febbraio - Amsterdam @Q-Factory; 16 febbraio - Berlino @ Cassiopea.