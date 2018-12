In mostra Milano e gli etruschi

MILANO, 11 DIC - Il rapporto tra Milano e gli Etruschi è al centro della mostra Il viaggio della chimera", che apre il 12/12 al Civico Museo Archeologico, che l'ha concepita e realizzata insieme alla Fondazione Luigi Rovati, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano. Il progetto mette in luce il legame fra Milano e la civiltà degli Etruschi nato dalla metà dell'Ottocento con la costituzione del nucleo più antico delle Raccolte Archeologiche milanesi e rinsaldato nel dopoguerra, quando Palazzo Reale ospitò una grande mostra nel 1955. Questa data segna l'avvio di una feconda stagione per l'etruscologia a Milano: dalla Fondazione Lerici del Politecnico di Milano alle campagne condotte dall'Università degli Studi di Milano a Tarquinia e nell'Etruria padana al Forcello di Bagnolo S. Vito. Un legame continuato con i recenti scavi condotti a Populonia e che proseguirà con l'imminente apertura al pubblico del Museo Etrusco della Fondazione Luigi Rovati.