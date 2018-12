Sonohra, parte il nostro nuovo inizio

MILANO, 11 DIC - Anticipato in radio dal singolo 'Ciao', il nuovo album firmato dai Sonohra s'intitola 'L'ultimo grande eroe' ed è in uscita venerdì 14 dicembre. Con una scaletta di dieci tracce, da 'Vivi ogni attimo come se fosse l'ultimo' a 'Soffio d'aria nuova', il lavoro da studio rappresenta per il duo formato da Luca e Diego Fainello anche l'inizio di una nuova strada. "Per noi è un ritorno ma anche un nuovo inizio - hanno detto loro - perché da oggi facciamo quello che ci rappresenta. L'etichetta di teen band non ci rappresenta".