Fashion week celebra uomo 'spendaccione'

MILANO, 12 DIC - Sarà la sfilata di Ermenegildo Zegna ad aprire, la sera di venerdì 11 gennaio, Milano Moda Uomo. Chiudere la porta spetterà invece a Gucci, con una serata speciale al Gucci Hub, 'Motus presenta MDLSX con Silvia Calderoni', per la regia di Daniela Nicolò e Enrico Casagrande. L'edizione 2019 della moda maschile autunno-inverno avrà in calendario 27 sfilate, con cui la moda italiana celebra un settore che, pur con volumi inferiori di quella femminile, ha crescite più marcate. "Registriamo un trend costante dal 2013 del +2%, che ci aspettiamo continui" ha detto Carlo Capasa, presidente della Camera della Moda. La crescita della Moda uomo "è dovuto anche ad un cambio generazionale nei nuovi consumatori. Gli under 35 spendono, rispetto al maschio più adulto, in media il 60% in più in abbigliamento. C'è una grande attenzione tra i giovani uomini al vestir bene".