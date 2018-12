Docu-film su Netflix dedicata a Chanel

ROMA, 12 DIC - E' in arrivo su Netflix la nuova docu-serie ad alto tasso di stile dedicata a Chanel. Diretta da Andrew Rossi e disponibile a partire dal 21 dicembre, 7 Days Out, introduce alla scintillante e stacanovista routine di Karl Lagerfeld nella settimana precedente alla sfilata di Haute Couture Spring-Summer 2018. Un tour dove il "Kaiser" della moda svela i backstage del Chanel Métiers d'Art, la linea tutta artigianale, in un viaggio virtuale tra gli uffici stile e i laboratori sartoriali del colosso francese, dove nascono le pregiate creazioni del brand all'insegna dell'alta artigianalità. La docu-serie non si occuperà, però, solo di moda ma seguirà anche sette giorni nella vita di personaggi di altri settori come food, intrattenimento e sport.