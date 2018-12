A Uffizi disegno preparatorio van Wittel

FIRENZE, 12 DIC - E' stato acquistato dal ministero per i Beni culturali e affidato alle Gallerie degli Uffizi il disegno preparatorio per la 'Veduta del convento di San Paolo ad Albano', opera realizzata dal pittore olandese Gaspare van Wittel e già conservata alla galleria Palatina di Palazzo Pitti. Il disegno, di proprietà di un privato, è stato comprato per 25 mila euro dal ministero per evitarne la 'partenza' per un Paese estero. Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, in occasione della presentazione dell'opera, ha ricordato che "agli Uffizi abbiamo la collezione più grande di disegni preparatori". "Per questo motivo - ha aggiunto - è un'ottima occasione per avere un quadro insieme al suo disegno preparatorio". Il dipinto era stato commissionato a van Wittel per commemorare il ricevimento offerto dal cardinal Ottoboni a Clemente XI Albani nell'estate del 1710: il Papa è raffigurato affacciato al balcone del convento.