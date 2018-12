Elisabetta Franchi celebra 20 anni brand

ROMA, 12 DIC - Una capsule di dieci capi nel colore preferito, rosso lacca, celebra i 20 anni del marchio Elisabetta Franchi. Sono abiti nel colore del Natale, della passione, dell'amore per il lavoro e per gli animali che la stilista di Bologna profonde nella sua attività da due decenni. La cura per i dettagli si esprime nella capsule attraverso elementi ironici e identificativi: la fodera interna è stampata all-over e raffigura la stilista con la sua amata Cherie, circondata dai suoi collaboratori, in testa ha una torta-cappello, i bottoni riproducono il numero 20. Completano la capsule una T-shirt con l'immagine della designer e l'anniversary bag in naplack. La Betty Blue Spa, azienda che oggi si chiama Elisabetta Franchi, è nata nel '98. Il nome ripreso da Betty Doll, la bambola su cui la stilista faceva i primi esperimenti di moda da bambina e che oggi viene riprodotta e venduta. La designer ha creato una moda per "tutte le donne" impegnandosi a favore degli animali, non utilizzando più pellicce e piuma d'oca.