Marinella lancia collezione sciarpe

MILANO, 12 DIC - Marinella, lo storico marchio napoletano celebre per le sue cravatte, lancia un nuovo prodotto must have che arricchisce la propria proposta di accessori: un'elegante collezione di sciarpe, disponibili nella linea uomo e donna, realizzate in tessuti di pregio e caratterizzate dalle inconfondibili fantasie che rendono unico il brand. I colori e i tessuti continuano a essere gli elementi di distinzione - viene sottolineato dalla maison - creando uno stile che da oltre cento anni è sinonimo di eccellenza Made in Italy. Ogni modello di sciarpa è declinato in un'ampia gamma di nuance e in diverse dimensioni, dal taglio classico a quello maxi. Le sciarpe raccontano, attraverso i tessuti utilizzati, tre grandi mondi: la lana, il cashmere e l'immancabile seta. "Gli accessori maschili sono da sempre il nostro mondo - spiega Maurizio Marinella -. Oggi la cravatta è certamente l'oggetto che più ci rappresenta, ma riteniamo giusto non dimenticare gli altri dettagli: sciarpe ricche di colore, calore, stile".