Torna il libro su mosaico 'Ara Pacis'

ROMA, 12 DIC - Dodici anni dopo la sua posa, il mosaico 'Ara Pacis' di Palladino - istallato presso l'altare della pax augustea nella struttura di vetro e acciaio dell'architetto Richard Meier - torna ad essere celebrato ed ammirato anche attraverso il libro a lui dedicato. La ristampa del volume 'Ara Pacis - un mosaico di Mimmo Palladino' è stata presentata presso il Museo dell'Ara. A promuoverla Consulbrokers, società di brokeraggio di livello internazionale, in occasione dei suoi 30 anni di attivita'. "Paladino si impegnò molto per trasmettere tutta l'anima dell'Ara Pacis nel suo mosaico, andando addirittura ad usare solo tessere usate anche in epoca romana. Vedere, quindi, questo mosaico riportato alla sua importanza, mi inorgoglisce", ha detto il critico d'arte Ludovico Pratesi. "Il Museo dell'Ara Pacis, anche grazie al mosaico del Paladino, rimane tra i più importanti di Roma", le parole di Orietta Rossini, della sovrintendenza capitolina ai beni culturali.