X Factor,finale con pensiero a Corinaldo

MILANO, 12 DIC - "Ci sentiamo responsabili dei messaggi che trasmettiamo al nostro pubblico più giovane e proprio per questo durante la nostra finale ci sarà spazio anche per una riflessione sui fatti di Corinaldo". Le parole sono di Nils Hartmann, responsabile dei contenuti originali di Sky, che ha annunciato oggi un momento dedicato alla tragedia della discoteca Lanterna Azzurra, dove hanno perso la vita cinque giovanissimi e una mamma, inserito nel programma della finale della dodicesima edizione italiana di X Factor, prevista per domani sera al Mediolanum Forum di Milano. L'ultimo atto della gara a suon di canzoni, vedrà sfidarsi sul palco del palazzetto dei grandi eventi musicali, i quattro finalisti che quest'anno rispondono ai nomi di Luna, Naomi, Anastasio e Bowland. Una sostanziale parità, quindi, per i giudici Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e Lodo Guenzi che arrivano alla finale di stagione con un concorrente a testa.