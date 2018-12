Annibale in Italia dopo duemila anni

PIACENZA, 13 DIC - Dopo duemila anni Annibale torna in Italia per una mostra, a Palazzo Farnese di Piacenza dal 16 dicembre al 17 marzo, che ripercorre l'epopea del grande condottiero cartaginese. 'Annibale un mito mediterraneo', curata dall'accademico Giovanni Brizzi, è un viaggio nella storia del Mediterraneo all'epoca delle Guerre puniche, attraverso la vicenda dell'uomo che osò sfidare Roma, e affianca all'esposizione dei reperti (ceramiche, armi, dipinti), provenienti da collezioni italiane e straniere, un apparato tecnologico che movimenta l'allestimento con teche olografiche, videoinstallazioni, videowall e proiezioni, attraverso le quali la figura di Annibale incrocerà quella di due grandi icone classiche come Alessandro Magno ed Eracle. La mostra offre anche un approfondimento storico sugli aspetti strategici, militari e politici della seconda guerra punica, verso lo spettacolare scontro tra Cartagine e Roma, e si chiude con la sconfitta di Annibale, il rientro a Cartagine, l'esilio e i suoi ultimi giorni.