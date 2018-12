Fabrizio Moro, live palasport nel 2019

ROMA, 13 DIC - Reduce da un 2018 che lo ha consacrato come uno dei protagonisti dell'anno, Fabrizio Moro, attualmente al lavoro sul nuovo album di inediti in uscita in primavera, tornerà a esibirsi live nel 2019 con 4 appuntamenti nei palasport. Queste le date di 'Palasport 2019: il 12 ottobre al Pal'Art Hotel di Acireale (CT), il 18 e 19 ottobre al Palazzo Dello Sport di Roma, il 26 ottobre al Mediolanum Forum di Milano. Sul palco insieme a Fabrizio Moro ci sarà la sua storica band: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori).